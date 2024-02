Sedemletni Evan na prvem programu RAI ob 70-letnici javne televizije

Svečani program ob 70-letnici javne televizije, ki bo na programu v sredo ob 21. uri na 1. kanalu RAI, bo oblikoval tudi sedemletni bazovski pianist Evan Miliani. Deček, ki obiskuje drugi razred osnovne šole v Bazovici, se klavirskih veščin uči pri Glasbeni matici, in sicer pod taktirko prof. Tamare Ražem Locatelli. Na njeno veliko presenečenje so jo pred dvema tednoma poklicali organizatorji enega od klavirskih tekmovanj in ji napovedali, da RAI išče sedemletnega pianista. V sklopu oddaje bodo namreč počastili tudi spomin na TV voditelja Piera Angelo, ki naj bi pri sedmih letih začel igrati klavir.

Pianistka Tamara je bila - še preden je imela čas premleti, v kako pomembno zgodbo sta vpletena dva Bazovca (tudi sama namreč prihaja s tega konca) - s svojim učencem povabljena v Rim na snemanje. V tej zgodbi pa je še nekaj srečnih naključij. Evanova nona Xsenija Brass, prav tako Bazovka, je bila njena profesorica klavirja.

Pianista sta po vnetih pripravah sedla na letalo in se v spremstvu ravnatelja Glasbene matice Manuela Figelija odpravila v televizijski studio, kjer je moral Evan, brez običajnih dolgih vaj, v spremstvu orkestra na klavirju zaigrati glasbeno špico oddaje Quark, slovito Bachovo arijo. Izvedel jo je brezhibno in to ob navzočnosti velikanov italijanske televizije Ive Zanicchi, Simone Ventura, Paola Bonolisa, Bruna Vespe in drugih. Deček, ki je voditelju svečane oddaje Massimu Gilettiju zaupal, da prihaja iz Bazovice, po besedah mentorice ni bil niti malo v zadregi. Prišel je v Rim, profesionalno posnel melodijo, ki so mu jo naročili, se fotografiral v družbi velikanov in se vrnil v domačo Bazovico.