Sedež SKD Barkovlje tik pred prodajo

V bolečem postopku sanacije družbe Dom naj bi kmalu prišlo do nove prodaje. Družba Dom je namreč sedež društva SKD Barkovlje in tamkajšnja stanovanja že pred časom vključila na seznam poslopij za odtujitev, v teh dneh pa so za omenjene prostore tudi prejeli ustrezno ponudbo tržaškega nepremičninskega podjetja. Pri SKD Barkovlje pa so zaskrbljeni nad svojo prihodnostjo.

»Društvo je od družbe Dom včeraj v poznih večernih urah dobilo potrdilo, da se prostori v Barkovljah prodajajo. Po besedah Doma, bo bodoči lastnik poskrbel za posodobitev prostorov, ki jih bo društvo po zagotovitvi Doma lahko koristilo tudi v prihodnosti,« so v sporočilu za medije zapisali člani barkovljanskega društva. SKD Barkovlje, so večkrat poudarili, igra ključno vlogo pri povezovanju vseh tržaških Slovencev, obenem nudi oporo tudi barkovljanskim osnovni šoli in vrtcu. »Morebitna izguba ali bistveno zmanjšanje prostorov bi tako ogrozila obstoj dela slovenske narodne skupnosti v Italiji na tem koncu Trsta,« so pristavili.

Predstavniki društva so se že večkrat sestali s predsednikom družbe Dom Igorjem Tomasetigem, pa tudi s predstavniki Tržaške matice, SKGZ , ZSKD in Slovenske prosvete. Deželni odbor ZSKD je nenazadnje v sredo zasedal v Barkovljah, da bi društvu izrazil bližino in podporo. »Na srečanjih so predstavniki društva preverjali predvsem možnost odkupa oziroma ohranitve samo tistega dela nepremičnine, ki ga društvo uporablja. Od predstavnikov obeh kulturnih organizacij so prejeli predvsem spodbudne besede in podporo, konkretne rešitve pa za zdaj niso našli,« so poudarili.

Za komentar smo se obrnili na družbo Dom, ki svojega trenutnega poslovanja ne komentira. Iz Tržaške matice – lastnice družbe Dom – in SKGZ pa so za Primorski dnevnik potrdili, da je prispela ustrezna ponudba za barkovljanski objekt. Dodajajo pa, da kupoprodaja še ni zapečatena, pogajanja se šele začenjajo.