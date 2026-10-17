V 40 letih od papirja in lepila do digitalnih tehnologij

Od leta 1986 do danes je svet grafičnega oblikovanja doživel svojo največjo preobrazbo. Papir in lepilo je nadomestila digitalna tehnologija, ki je radikalno spremenila postopek ustvarjanja. Hitremu napredku so z željo po stalnem razvoju in odprtostjo za nove izzive sledili pri družbi Giotto Enterprise, ki je včeraj praznovala okroglih 40 let delovanja.

V osemdesetih letih sta nekdanja sošolca Andrej Vodopivec in Maurizio Cargnelli združila moči in ustanovila agencijo za integrirano komuniciranje, ki je še danes med najbolj uspešnimi na Tržaškem. Lani se je družbenikom pridružil še Primož Birsa, družba pa danes šteje 12 zaposlenih in nekaj zunanjih sodelavcev.

»Nekoč je bilo delo grafika veliko bolj zapleteno,« sta med pogovorom v poslovnih prostorih v Ulici Querini ob plovnem kanalu segla v spomine Cargnelli in Vodopivec, »naša agencija se od večine drugih razlikuje po tem, da imamo svoj fotografski studio. Od samega začetka smo se zato ukvarjali tudi s snemanjem in razvijanjem fotografij, kar je bilo zelo zamudno in drago.« Že takrat sta prisegala na kakovost in investirala v sodobno tehnologijo z nakupom prvih delovnih postaj za računalniško grafiko in vsak s svojimi izkušnjami v drugih podjetjih stopili na novo pot. S sabo sta sicer iz prejšnjih izkušenj prinesla nekatere stranke, ki so v teh letih tudi po zaslugi učinkovite komunikacijske strategije postale velike družbe. Med temi so na primer kavni velikan Illy, za katerega agencija oblikuje grafično podobo in embalažo znane Illy Collection, zavarovalnica Generali, AcegasApsAmga, Bosco, Parovel,Veneziani Yachting in Eni.

Odprt pristop jim je v letih delovanja dovolil, da so se posvetili tudi drugim vrstam promocije. Grafiki Giotto Enterprise so na primer pred leti skrbeli tudi za oglaševalsko podobo nekaterih predstav Slovenskega stalnega gledališča. Danes je ustvarjalni proces, kot rečeno, veliko hitrejši, nekateri postopki pa so vendar ostali nespremenjeni. »Vsako delo začnemo s sestankom s stranko, ki nam obrazloži svoje želje. Skupaj poiščemo pravo grafiko in določimo sodelavca, ki se bo s tem ukvarjal. Stranki praviloma ponudimo tri različice: najbolj primerno za izdelek oziroma proizvod, ki ga želi promovirati, kar si je sama želela in naš predlog, ki je vedno malo na robu norega. Prav tega stranke običajno izberejo,« sta z nasmehom povedala družbenika.