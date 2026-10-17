Mitja Gialuz ali Francesco Russo? Leva sredina se še ni izrekla

»Pokrajinske skupščine v zadnjih tednih ni bilo, kandidatura Francesca Russa pa ni bila nikoli formalno potrjena,« je za Primorski dnevnik včeraj pojasnila deželna sekretarka Demokratske stranke Caterina Conti. Kot poudarja, je stranka seznanjena le s tem, da je Russo pripravljen ponovno kandidirati za tržaškega župana. O morebitni kandidaturi Mitje Gialuza, predsednika jadralnega kluba SVBG in organizatorja Barcolane, pa v stranki po njenih navedbah formalno niso razpravljali.

Njena pojasnila so odziv na poročanje časnika Il Piccolo, da je več kot polovica od 42 članov pokrajinske skupščine DS z glasovalno pravico podpisala podporo Russovi kandidaturi. Po navedbah časnika so podpisniki pokrajinsko sekretarko Mario Luiso Paglia pozvali, naj njihovo politično usmeritev predstavi koalicijskim partnerjem in začne postopek za formalno potrditev kandidata. Deželna sekretarka Conti poudarja, da je šlo za neformalno zbiranje podpisov, ki nima veljave sklepa pokrajinske skupščine. Podpore, izražene na tak način, zato ni mogoče enačiti z uradno odločitvijo stranke o kandidatu za župana.

V razpravah o prihodnjem kandidatu se v zadnjih tednih vse pogosteje pojavlja tudi ime Mitje Gialuza. Predsednik SVBG svoje pripravljenosti za kandidaturo sicer ni nikoli uradno potrdil (tudi včeraj za naš dnevnik ne), vendar so ugibanja o njegovem morebitnem vstopu v volilno tekmo vse glasnejša. Kot neodvisni kandidat bi lahko nagovoril tudi tisti del volilnega telesa, ki si želi novega obraza zunaj ustaljenih strankarskih okvirov.

Koalicijo Skupna prihodnost sestavljajo Demokratska stranka, Zdaj Trst, lista Russo – Punto franco, Slovenska skupnost in Gibanje petih zvezd (G5Z). V prihodnjih dneh naj bi se predstavniki koalicije sestali in razpravljali o izbiri kandidata za župana. Dokončnega dogovora za zdaj ni, prav tako še ni znano, po kakšnem postopku bodo prišli do skupne odločitve, saj ni skrivnost, da se gibanje Zdaj Trst bolj nagiba k novemu obrazu kot staremu (Russo je na zadnjih volitvah izgubil proti Robertu Dipiazzi).