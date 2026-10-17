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Požar

Na Greti tri osebe rešili iz zadimljene stavbe

Dve gasilski ekipi sta posredovali z avtocisterno in avtolestvijo

Sanela Čoralič |
Trst |
17. okt. 2026 | 15:44
    Na Greti tri osebe rešili iz zadimljene stavbe
    Gasilci pred stanovanjsko hišo na Greti, v kateri je zagorelo (GASILCI)
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V stanovanjski stavbi v Ulici Santi na Greti je danes pozno dopoldne zagorelo stanovanje v pritličju. Na kraj dogodka sta prihiteli dve gasilski ekipi, ki sta si pomagali z avtocisterno in avtolestvijo. Medtem ko so gasilci gasili požar, so pregledali tudi preostale prostore petnadstropne stavbe, ki jo je napolnil dim.

V stanovanju nad gorečim so našli tri osebe, jih opremili z evakuacijskimi kapucami, povezanimi z jeklenkami dihalnih aparatov, in varno pospremili na prosto.

Gospod, ki je stanoval v stanovanju, kjer je zagorelo, je ob tem povedal, da ne ve, kako je prišlo do požara.

Po pogasitvi ognja so gasilci začeli odstranjevati posledice požara, sledilo pa bo še zavarovanje celotne stavbe. Zdravstveno osebje na kraju dogodka je preverilo zdravstveno stanje vseh, ki so bili v času požara v stavbi.

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