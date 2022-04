Sergio Balbinot predsednik Allianza

Tržačan Sergio Balbinot je novi predsednik družbe Allianz spa, kjer bo nasledil Claudio Parzani.

Balbinot je v svetu zavarovalništva eden mednarodno najbolj cenjenih menedžerjev, kjer je v zadnjih dvajsetih letih zasedal pomembne položaje. Pri Allianzu je član odbora za management od leta 2015. Pri tem je odigral pomembno vlogo pri konsolidaciji skupine v jugozahodni Evropi in za njeno širitev na azijski trg, kjer je Allianz prisoten v 13 državah. Pod njegovim vodstvom je bil prav Allianz prva tuja zavarovalno-finančna skupina, ki je pridobila tri dovoljenja kitajske oblasti za delovanje z zavarovalnicami s popolnoma tujimi delničarji.

Balbinot bo poleg tega še vedno v odboru za management in predsednik hčerinskih družb Allianz China Holding, Allianz Partners ter podpredsednik Allianz France. V odboru bodo še podpredsednik Avais Aqil Karmali, glavni izvršni direktor Giacomo Campora in odborniki Matteo Lovaglio, Thomas Karl Heinz Naumann, Gioia Manetti, Laura Ximena Olivares in Ferruccio Resta, so zapisali pri Allianzu.