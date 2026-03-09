Serijskemu goljufu zasegli premoženje v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov

Tržaški finančni policisti so podjetniku lacijskih korenin preventivno zasegli premoženje in denar v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov, in sicer luksuzno vilo, stanovanje, pet luksuznih avtomobilov mercedes in audi, enajst dragocenih ur rolex in cartier ter 150.000 evrov, od teh 47.000 na bančnem računu v Avstriji. Moški je bil že znan organom pregona, ker je bil večkrat vpleten v različna tudi hujša kazniva dejanja.

Preiskava je razkrila obsežno goljufijo pri prodaji rabljenih avtomobilov z manipuliranimi kilometri, v kateri je bilo po vsej Italiji oškodovanih 835 kupcev, med njimi 111 v Furlaniji - Julijski krajini.

Preiskava, ki jih je izvedla skupina za boj proti organiziranemu kriminalu (G.I.C.O.), razširjena tudi na družinske člane osumljenca, je razkrila fiktivno lastništvo razkošne vile z bazenom, vpisane na ime soproge, ter očitno nesorazmerje med prijavljenimi dohodki in dejanskimi finančnimi sredstvi, ki je bilo na sodišču ocenjeno na približno 4 milijone evrov.

Na podlagi teh ugotovitev je tržaško sodišče odredilo zaseg, ki ga je nedavno potrdilo tudi višje sodišče. S tem je postal dokončen in so premoženje ter vrednosti, pridobljene z nezakonitimi dejavnostmi, prenesli v državno last.