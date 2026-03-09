Zaradi neustreznosti stavbe zaprli škedenjska muzeja

Zaradi neustreznosti stavbe v Ulici Giardini v Škednju, kjer je nekoč domovala šola Damiano Chiesa (še pred njo kmetijska šola), sta morala muzej modelov vlakov, lokomotiv in tračnic ter muzej jaslic zapreti svoja vrata. Občina Trst je določila, da bo stavba do nadaljnjega nedostopna. Novica je med prebivalci Škednja povzročila zaskrbljenost, saj muzeja pomembno prispevata h kulturnemu življenju območja.

V svojem dopisu so člani krožka SKP Jure Canciani za Škedenj in Čarbolo opozorili na dejstvo, da je bila mestna četrt za občino vedno le obrobna in posledično politično zapostavljena. Pozornost oblasti je bila usmerjena zlasti v nekdanjo železarno in njeno onesnaževanje, ostale škedenjske težave pa so ostajale nerešene. Veliko je bilo obljub in napovedi zlasti med volilnimi kampanjami – od teh je razen uresničenja manjših dogodkov ostalo večinoma vse samo na papirju, menijo pri SKP.

Družbeno življenje v četrti vzdržujejo krajevna društva in trgovci, muzeja pa se vključujeta v pomembno mrežo kulturnih in družbenih dejavnosti. Njuno dokončno zaprtje ali preselitev bi pomenili hud udarec za skupnost, ocenjujejo v krožku SKP.

Člani zato pozivajo Občino Trst, naj zagotovi sredstva za sanacijo in obnovo stavbe v Ulici Giardini, ki v zadnjih letih ni bila deležna nobenega vzdrževalnega dela. Poziv je sicer širši, saj od občine pričakujejo, da nameni več pozornosti obrobnim četrtim, ne le mestnemu središču. Marsikaj pogrešajo v Škednju (želje so razčlenjene v dosjeju Un’idea per una Servola migliore), katerega razvoj zahteva resno in konkretno zavzemanje.