Sertubi: s 1. novembrom vsaj 50 ljudi na cesti

Z letošnjim 1. novembrom se bo vsaj 50 od trenutnih 68 zaposlenih v tovarni Sertubi znašlo na cesti, do tega trenutka pa od indijskega lastnika, multinacionalke Jindal Saw, niso prejeli nobenega zagotovila ali informacije o morebitni dopolnilni blagajni oz. ravnanju s presežno delovno silo. Še več: podjetje je delavcem zagrozilo s takojšnjim odhodom, če se bodo lotili kake oblike protesta. Kljub vsemu so sindikati danes dopoldne oklicali dveurno stavko in priredili zborovanje, ob koncu katerega so se srečali s številnimi predstavniki krajevne politike, ki so jim prišli izrazit solidarnost.

Prisotnim so položaj orisali predstavniki enotnega sindikalnega predstavništva oz. predstavniki sindikatov Fim-Cisl in Uilm. Po neuspešnem julijskem sestanku na sedežu tržaške zveze industrijcev bi bilo moralo v tem tednu priti do novega sestanka med predstavniki družbe Jindal Saw in sindikati, na katerem bi moral lastnik orisati svoje namere oz. industrijski načrt. Do tega ni prišlo, sindikati so prejeli ustno sporočilo o preložitvi srečanja na 29. oz. 30. avgust. Gre za to, da ni prišlo do dogovora med družbo Jindal Saw in družbo Duferco, ki je lastnica območja, na katerem se nahaja tovarna Sertubi, o porazdelitvi stroškov za zapustitev lokacije. Delavci tako nimajo zagotovil, zahtevali so vsaj videokonferenco s predstavniki podjetja: če do ponedeljka ne bo odgovora, pa so pripravljeni na vse, tudi na zadržanje polizdelkov oz. cevi, ki se trenutno nahajajo v tovarni. Za kakšne oblike boja bo šlo, se bodo odločali sproti. Za zdaj so oklicali stanje pripravljenosti in kot že rečeno dveurno stavko.

Delavci in sindikati pričakujejo od politike in institucij, naj zahtevajo sklenitev dogovora med družbama Duferco in Jindal Saw, ki bi pomagal razjasniti stvari in zaposlenim nudil večjo gotovost. Solidarnost sta jim izrazila tržaški župan Roberto Dipiazza in podpredsednik deželnega sveta Francesco Russo: prvi je zagotovil, da si bodo vsi skupaj prizadevali za iskanje rešitev, izrazil pa je tudi optimizem zaradi novih priložnosti in investicij, ki se obetajo z zagonom starega in novega pristanišča ter preureditvijo območja nekdanjega sejmišča, tako da najti novo zaposlitev 50 osebam ne bi smel biti velik problem. Russo pa je tudi pozval k budnosti, saj sta si dve multinacionalki dovolili groziti delavcem, ki jih morajo institucije braniti. Tudi zanj ponovna zaposlitev delavcev ne bi smela biti problem, pod pogojem, da za to obstaja volja, je dejal.