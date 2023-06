Sesljansko kopanje med ležalniki in brisačami

Ne drži, da se dan vedno po jutru pozna. Včerajšnji začetek ni obetal nič dobrega. Veter je sicer prečistil oblačno nebo, hkrati pa precej ohladil ozračje. Kazalo je, da ni najbolj prijeten dan za na morje, se je pa v Sesljanskem zalivu sredi dopoldneva vseeno našlo kopalce. Na plažah jih je bilo sprva le za vzorec, kar se je poznalo tudi po parkirišču, ki je neobičajno samevalo. Vse dokler ni odbilo poldne, ko se je veter polegel in so se kopalci trumoma spustili v zaliv in vikend okronali s poživitvenim kopanjem.

Kopališče Caravella je odprto vsak dan od 8. do 24. ure. Nekaj kopalcev se je včeraj pripeljalo do vhoda, se informiralo za cene in povečini obrnilo vozilo in se odpeljalo drugam. Včeraj je bila sobota, tako da je bilo treba za parkiranje znotraj kopališča odšteti 12 evrov, danes je cena za parkirno mesto še nekoliko višja, in sicer 15 evrov, medtem ko velja, da med tednom ne presega 10 evrov. »Po 15. uri pa se plača le polovično ceno,« se je hitelo skorajda opravičevati dekle ob vhodu.

Kdor pride peš mu seveda ničesar ni treba plačevati ob vhodu, v denarnico mora seči le, če se odloči za ležalnik in senčnik. Ti so gosto posejani na vsem območju nad plažami, medtem ko je poležavanje na njih prosto, tako kot tudi na skalah. »Izkoristili smo praznik in si privoščili oddih pri morju,« nam zaupa Marco iz Milana. K morju so se z ženo in hčerko podali na praznik republike, tako da so že ob vhodu plačali 15 evrov, odločili pa so si tudi za dva ležalnika in senčnik. »Ugibajte, koliko smo morali zanje odšteti. Celih 34 evrov. Če se v prihodnjih dneh še vrnemo, se bomo zadovoljili s prosto plažo,« je namignil.