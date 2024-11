Šestim vpletenim v pretep po košarkarski tekmi odvzeli prostost

Policisti so danes zjutraj odvzeli prostost šestim skrajnežem, ki so bili v nedeljo po košarkarski tekmi med tržaškim prvoligašem Pallacanestro Trieste in Varesejem udeleženi v pretepu. Gre za dva Tržačana in štiri goste iz Vareseja, eden od katerih je bil tudi ranjen. Tržačana sta v hišnem priporu. Vest je obelodanila televizijska postaja Telequattro danes zjutraj v oddaji Sveglia Trieste.

Kot smo poročali, so po koncu tekme nekateri gosti iz lombardskega mesta pričakali domače navijače pred športno palačo in jih napadli, pri čemer naj bi jim pomagala tudi skupina navijačev iz Vidma. Trije navijači in policistka so bili poškodovani.