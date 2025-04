Settimov Edil Group odkupil območje tovarne Principe

Danes je podjetje Edil Group podpisalo kupoprodajno pogodbo, ki formalno prenaša lastništvo nekdanje tovarne Principe v tržaški industrijski coni v Resslovi ulici pri Domju. Podjetje tržaškega gradbenika Vincenza Settima ima vsekakor ambiciozne načrte.

Pogodba, so zapisali v tiskovnem sporočilu, predstavlja konkreten korak v smeri preureditve zanemarjenega območja. Prenovo bo projektiralo podjetje Cooprogetti iz Pordenona, v sodelovanju z geometrom Danielom Donnom in tehniki skupine Edil Group. Najbolj zajeten del območja bo v prihodnje zasedala nova centrala podjetja Edilimpianti ter drugih podjetij skupine Edil Group. Poteza, obljubljajo, bo ustvarila sto novih delovnih mest.

V sklopu prenove bodo na območju nekdanje tovarne pršutov in mesnin uredili tudi energetsko skupnost, ki bo krila potrebe novega sedeža podjetja in drugih okoliških sredin. To bo, obljublja Edil Group, omogočilo večjo energetsko avtonomijo četrti. Z deli naj bi začeli do konca leta.