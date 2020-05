Sevanje bo še manjše, bistven znanstveni pristop

To je iz strokovnega vidika povedal Rado Sustersic, ki deluje v okviru t.i. tržaške »Silicon Valley«, kar zadeva mobilno telefonijo. Sustersic je produktni vodja v podjetju U-blox, ki je skupaj z družbo Telit med največjimi proizvajalci modulov za komunikacije v svetu. U-blox je še najbolj usmerjen v proizvajanje komunikacijskih modulov za t.i. internet stvari (IoT - Internet of Things), ki »dialogirajo« s strežnikom in omogočajo komunikacijo med hladilniki, avtomobili, senzorji in vsakovrstnimi napravami. Ti si bodo lahko sporočali podatke brez vmesnega povezovanja na bazne postaje, komunikacija bo lahko neposredna. To bo še posebej pomembno za promet, parkirišča in nasploh primere, ko se bo treba usklajevati zelo hitro, mogoče v nekaj milisekundah, je razložil Sustersic.

Elektromagnetno sevanje 5G in 4G se torej danes v bistvu ne razlikujeta, saj uporabljata isto omrežje. Nova tehnologija 5G potrebuje novo, popolnoma drugačno omrežje, ki ga bo sestavljajo veliko število manjših anten oziroma oddajnikov z manjšim dometom, sevanje pa bo zaradi višje frekvence še manjše. Ali sevanje sploh škodi zdravju, bo treba morebiti dokazati. Toda tako pri 5G kot pri vseh novih tehnologijah je pomemben znanstveni pristop, ne pa apriorno nasprotovanje nepoznani novosti brez preverjanja. Poglavitno je torej raziskovanje in ločevanje med realnostjo in lažnimi vestmi.

Komunikacijske module uporabljajo na različnih sistemih brezžičnega omrežja, kot so mobilni telefoni, wi-fi, bluetooth ali za t.i. short range tehnologijo (tehnologija na kratko razdaljo). U-blox posluje na teh področjih in še zlasti s t.i. IoT. Podjetje so ustanovili leta 2003 Karel Cotič, Valter Jeličič, Demir Rakanović in Tomaž Petaros. Podjetju je bilo takrat ime Neonseven in je bilo del družbe KB, leta 2009 pa ga je odkupila švicarska družba u-blox. Skupina šteje 28 centrov in več kot tisoč zaposlenih v svetu, od ZDA do Kitajske, eden izmed najpomembnejših središč pa je prav tržaško podjetje, je razložil Sustersic. Ta je glede nove tehnologije 5G povedal, kot rečeno, da je v tem trenutku le nadgradnja tehnologije 4G in uporablja iste frekvence mobilne telefonije četrte generacije in torej v bistvu ni večjih razlik.

Do zasuka bo prišlo, ko bodo zgradili novo omrežje z ustreznimi baznimi postajami ter antenami oziroma oddajniki. Elektromagnetno sevanje bo takrat manjše, je zatrdil Sustersic, saj ima zdajšnja tehnologija (4G) daljši domet, 5G pa bo uporabljal višje frekvence in bo imel znatno krajši domet, zagotavljal pa bo izredno hitrost prenašanja podatkov. Tehnologija 5G je namreč zasnovana popolnoma drugače in zahteva novo omrežje, ki bo potrebovalo mnogo več anten, sevanje pa ne bo prodrlo v kožo, je razložil Sustersic in opozoril na številne lažne vesti, ki se pojavljajo glede 5G. Med temi je npr. tista, da podirajo drevesa v mestih, češ da naj bi bila drugače nova tehnologija neuporabna. Milimetrski valovi imajo pač majhen doseg, med sprejemno in oddajno napravo pa ne sme biti nobene ovire. Zaradi višje frekvence so antene veliko manjše, posledično bodo manjše tudi bazne postaje in jih bo zato lažje umestiti v prostor. Če pa so vmes ovire, kot npr. drevesa, bodo enostavno namestili več anten, je razložil Sustersic. Dodatna lažna vest sloni po njegovih besedah na nesporazumu glede začetnic »5G«. V mobilni telefoniji to pomeni peta generacija. Brezžična wi-fi povezava, ki jo uporabljajo v pisarnah in domovih, deluje na 2,4 GHz in 5GHz. Toda to pomeni, da uporablja frekvenco 2,4 oziroma 5 gigahertzov, nekateri pa širijo vest, da je tehnologija 5G že v naših domovih, je dejal Sustersic. Toda jasno je, da gre za dve popolnoma ločeni zadevi. Med t.i. fake news je tudi povezava med 5G in novim koronavirusom, ki naj bi ga povzročile antene 5G v kitajskem Wuhanu.

Infrastrukturo, katere temelj so bazne postaje in oddajniki, gradijo v Evropi skupine Nokia, Ericsson in Huawei. Vsaka nova tehnologija ima lahko seveda pozitivne in negativne plati, pravi Sustersic. Zato je prav poizvedovati in strokovno analizirati vsako novost, še zlasti na tem področju, je še povedal, toda poglaviten je znanstveni pristop.