Severni Jadran želijo zaščititi pred modrim rakom

Varstvo biotske raznovrstnosti, energetski prehod in krožno gospodarstvo so bili glavna tema posveta, ki je včeraj dopoldne potekal na luški kapitaniji. Srečanje z naslovom Only One: One Planet, One Ocean, One Health (Samo en: En planet, en ocean, eno zdravje), ki sta ga organizirali Tržaška pomorska direkcija in Fundacija Marevivo, je želelo ozavestiti širšo javnost o pomenu varovanja morja.

Med predavatelji so bili predstavniki vseh pomembnejših ustanov, ki se ukvarjajo z morjem. Valentina Tirelli, raziskovalka inštituta OGS, je spregovorila o tujerodnih vrstah, ki so eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na spremembe biodiverzitete v Jadranskem morju. V zadnjih časih zaskrbljenost med strokovnjaki povzroča zlasti modri rak, ki se v naših vodah, tako raziskovalka, še naprej nekontrolirano razmnožuje. Ob tej priložnosti je tudi spomnila, da so aprila začeli izvajati projekt Blu Crab, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg VI-A Italija Slovenija 2021-2027. Projekt bo trajal do aprila 2026. Strokovnjakinja se ni spuščala v podrobnosti projekta, saj inštitut OGS vanj ni neposredno vključen, je pa povedala, da je njegov glavni cilj zaščititi območja severnega Jadrana pred škodljivimi vplivi modrega raka.

