Zalet začel priprave na novo sezono

Počitnic je konec tudi za odbojkarice Zaleta, ki so v ponedeljek opravile prvi trening v pripravah na novo sezono. Potrjena trenerka Demi Vattovaz je svojim igralkam tokrat prvič sledila le s klopi, saj letos ne bo več imela dvojne vloge podajalke - trenerke. Ob začetku nove sezone sta ekipo pozdravila tudi predsednika Sokola Pavel Vidoni in Kontovela Peter Lisjak. Ob vseh igralkah, ki so bile prisotne na treningu, je bila tudi odgovorna za ekipo Breda Ban, kondicijski trener Miha Pečar in spremljevalec Matija Rauber.

Zalet, ki je imel igralski kader skoraj popoln že pred več tedni, je pridobil še eno krilno igralko. To bo Silvia Norbedo (letnik 2000), ki je odbojkarsko pot začela pri Coselliju, nato pa igrala eno sezono v C-ligi pri Volley Clubu in v 1. diviziji. Da bi bila ekipa popolna, pa potrebujejo še enega centra. V tej vlogi namreč za zdaj igrata le Veronika Skerk in Maya Mikac. A kot je pojasnila Vattovaz, je centra na Tržaškem zelo težko dobiti. Zato bodo nekatere iz ekipe U17/2. divizija prišle na trening z njimi. Nekatere so sicer perspektivne, a niso še nikoli igrale na članskem nivoju.

»Glavni cilj bo letos obstanek. Olympia, ki je napredovala, bo imela dobro ekipo, tudi ostale so se okrepile, ne bo pa več Eurovolleyschoola, ki je izpadel in je bil običajno zadnji. Imamo dobre igralke, ki pa se bodo morale uigrati, saj bo glavna podajalka nova,« je prepričana trenerka, ki upa, da bodo dosegle še kaj več kot obstanek v ligi.

Zaletovke bodo pred navijači prvič zaigrale na Pokalu bazoviških žrtev 12. in 13. septembra.