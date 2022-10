Sežigalnica dočakala obnovo druge linije (video)

Tako kot vsaka naprava, je po določenih letih delovanja tudi tržaška sežigalnica v Ul. Errera (motorje je zagnala pred 23 leti) potrebovala izreden vzdrževalni poseg. Pravzaprav samo njena druga (od skupno treh), sredinska linija za sežig odpadkov, katere stroji, vključno s sežigalno pečjo in kotlom, so dočakali popolno zamenjavo.

Delovanje sežigalnice se medtem ni prekinilo, saj bi to hudo oškodovalo oz. ohromilo celoten postopek ravnanja z odpadki na širšem deželnem območju. V tržaški obrat namreč dovažajo komunalne odpadke, ki jih ni mogoče ločevati, in pa vse, kar ostaja od ločenih odpadkov, iz vseh koncev dežele. Obnovitveni poseg pa je prinesel veliko več, saj je povečal učinkovitost in zanesljivost druge linije, prav tako spodbudni pa naj bi bili vplivi na varnost in zaščito okolja.

Dela so trajala dve leti in naložba je bila vredna skoraj 37 milijonov evrov. Del so se lotili z vrha, se pravi, da so odprli streho, odstranili dotrajane stroje, peč in kotle ter postavili nove. Sredinska linija skrbi za postopek sežiganja odpadkov v sežigalni peči pri približno 950 stopinjah temperature, pri čemer se v kotlu proizvaja para, ki nato napaja turbino, ki proizvaja električno energijo. Najpomembnejši vidik projekta se nanaša namreč na večjo proizvodnjo elektrike, po novem 145 GWh letno, kar lahko krije potrebe dodatnih 180 tisoč oseb – kar 15 tisoč več od tega, kar je bilo pred obnovo. Energija se sicer prenaša v omrežje, kar je v tem težkem trenutku seveda nadvse dobrodošlo.