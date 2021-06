Sharper: noč raziskovalcev spet v živo

Evropska noč raziskovalcev bo spet zaživela tudi v Trstu. S projektom Sharper - Sharing Researchers Passion for Engaging Responsiveness so tržaški raziskovalci in znanstveniki ponovno prepričali Evropsko komisijo, ki je mesto v zalivu vključila v seznam lokaciji znanega znanstvenega dogodka. Noč raziskovalcev bo 24. septembra potekala namreč v šestnajstih italijanskih mestih.

Tržaško različico prireja Znanstveni imaginarij v sodelovanju z občino in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, koordinira pa družba Psiquadro. Partnerji projekta so vsa znanstvena in raziskovalna središča na Tržaškem. Rdeča nit dogodka, ki bo potekal v živo in po spletu, bo trajnostni razvoj na področju zdravstva, okolja in politik za mlade. Lanska spletna izvedba je bila zelo uspešna, zato so se organizatorji odločili, da bodo letos ponudili možnost virtualne prisotnosti ter se povezali z nočjo raziskovalcev v drugih evropskih državah.