Shod za mir množično obiskan

Pred začetkom shoda so sicer organizatorji, Društvo Salaam Otroci oljke in številne druge organizacije, pozivali protestnike v povorki, na čelu katere so bili migranti, naj bodo slogani miroljubni in naj se izognejo antisemitskim izjavam. Velika večina udeležencev shoda je upoštevala navodila organizatorjev. Mirni protestniki, med katerimi so številni vihteli palestinske zastave, mnogi so iz predal potegnili tudi znamenite Arafatove rute, nekateri so prižgali dimne bakle, so tako vzklikali gesla »Free, free Palestine (Osvobodimo Palestino)« in »From the river to the sea, Palestine will be free (Od reke do morja, Palestina svobodna)«. Nekateri se opozorilom navkljub niso mogli vzdržati in so vzklikali Alah akbar in pozivali k uničenju Izraela. To so počeli predvsem migranti palestinskih in arabskih korenin, ki pa jih je prišel oštevat predsednik Islamske skupnosti v Trstu Akram Omar.

