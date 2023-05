Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so približno dvajset minut po polnoči posredovali na Novi cesti za Opčine, približno 400 metrov od križišča z Ulico Valerio, kjer je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste, pri čemer je silovito trčil v varnostno ograjo. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je lažje poškodovan. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.