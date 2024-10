Veliki spektakel v Tržaškem zalivu vsakič osupne obiskovalce in tudi domačine, pa čeprav so ga vajeni. Nedeljski Barcolani, na kateri se je pomerilo več kot 1700 jadrnic, z raznih koncev pa jo je opazovalo več tisoč ljudi, posveča Primorski dnevnik v torkovi številki bogato prilogo na štirih straneh, vključno s pregledom 56. Barcolane od A do Ž.