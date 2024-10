Zelena luč za prenovo Starega pristanišča, a brez glasov opozicije

Regeneracija Starega pristanišča se lahko začne. Po načrtih družbe Costim, ki je pripravila več kot 630 milijonov vreden projekt. Predlog sklepa je bil na včerajšnji seji mestnega sveta, že četrti na to temo, soglasno sprejet. A samo z glasovi desnosredinske koalicije. Opozicija je protestno zapustila sejo še pred obravnavanjem amandmajev. Ob izglasovanju sklepa, ki je, kot je vse te tedne trdila koalicija, zgodovinskega pomena za Trst, je bilo navdušenje v desni sredini veliko. Župan Roberto Dipiazza je dejal, da bo ta sklep spremenil prihodnost Trsta. Odbornik za Staro pristanišče Everest Bertoli se je pohvalil, da je zmagala vizija tistih, ki želijo, da gre mesto naprej, poraz pa so doživeli tisti, ki so za status quo. Navdušenje desne sredine bilo tako veliko, da so še po seji nazdravljali v baru na Borznem trgu. Razočaranje opozicije pa je tolikšno, da je ta takoj po seji sklicala novinarsko konferenco, na kateri so svetniki utemeljevali odločitev za zapustitev dvorane.

Najprej so bili na dnevnem redu štirje amandmaji, ki so jih z zadnje seje preložili na današnjo. Nato je predsednik občinskega sveta sporočil, da so za sprejemljive označili 28 opozicijskih amandmajev, ki so jih mestni svetniki drugače definirali. O čem govorijo ta dopolnila, ne vemo, saj v dvorani ni bilo opozicije, ki bi jih lahko orisala. Zavrnjeni so bili drug za drugim. Sledilo je glasovanje. Predlog sklepa je bil odobren soglasno ob odsotnosti leve sredine. V dvorano sta se sicer vrnila Laura Famulari in Giorgio Sclip (Punto franco), a ne v svetniške klopi, ampak na sedeže za zunanje goste. »Konec je, Habemus porto,« je v posmehljivem tonu dejal Sclip.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.