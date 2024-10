Podjetja za javni prevoz zaposlijo 50 voznikov in 30 mehanikov

Vozniki avtobusov in mehaniki, pozor! Dežela Furlanija - Julijska krajina in deželna podjetja za javni prevoz Trieste Trasporti, APT za Goriško, Arriva za Videmsko in ATAP za Pordenonsko prirejajo v ponedeljek, 11. novemebra, tretji t.i. recruiting day oziroma dan zaposlovanja, ki je tokrat namenjen že usposobljenim voznikom avtobusov (ali tovornih vozil), se pravi takim, ki že razpolagajo z ustreznim vozniškim dovoljenjem kategorije D in potrdilom o usposobljenosti za prevoz ljudi ali tovora CQC (Carta di qualificazione del conducente). Kandidature zbirajo do nedelje, 3. novembra, na tej povezavi.

Podjetja iščejo kader za 80 delovnih mest, točneje je 50 mest namenjenih voznikom linijskega prevoza v lokalnem javnem potniškem prometu ter 30 mest za mehanike oz. vzdrževalce vozil. »Tako kot po vsej Italiji, je tudi v deželnem javnem prevozu občutiti veliko pomanjkanje voznikov. Ravno tako primanjkuje teh profilov v tovornem prometu,« je uvodoma namignil predsednik konzorcija TPL FVG, ki združuje vsa deželna podjetja javnega prevoza, Maurizio Marzi Wildauer. Ko govorimo o voznikih, pa naj bo jasno, da ne pridejo v poštev le moški: za delovno mesto se seveda lahko prijavijo tudi ženske.