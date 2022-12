Silovito trčila avtomobil in tovornjak

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so ob 13.30 posredovali v Ul. Brigata Casale, kjer sta v razcepu z Ul. Carnaro trčila avtomobil in tovornjak. Oba voznika sta bila poškodovana, na kraju so jima nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo in so ju nato z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico. Nastala je večja gmotna škoda, avtomobil je bil uničen. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi policisti in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.