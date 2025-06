Sindikat Usb za petek oklical 24-urno stavko

Podobno kot po vsej Italiji je sindikat Usb za jutrišnji dan tudi v Trstu oklical splošno, 24-urno stavko. Argumentov za stavko ponuja vlada Giorgie Meloni malo morje, je včeraj na sedežu tržaškega sindikata Usb ugotavljal predstavnik Massimiliano Generutti in se zaustavil v glavnem pri dveh: proti ponovnemu oboroževanju in za dostojne plače.

Generutti je namignil, da je v prvi vrsti nasprotovanje vojni politiki, ki jo izvaja Italija, saj v tišini dopušča genocid, ki se dogaja v Palestini. Izraelske težnje po prevladi pa so segle dlje in vojna se je tačas razširila še na Iran, kar vzbuja nemalo strahu, saj gre za državo, ki je izredno napredna na znanstvenem področju in razpolaga z orožjem, za katerega niti ne vemo. Strah, da bi vojna presegla meje arabskih držav, nikakor ni odvečen.

»24. in 25. junija je napovedan vrh Nata: takrat se bo najbrž odločalo, da je treba vlagati v oborožitev za skupno evropsko obrambo in da je treba gospodarstvo evropskih držav preusmeriti v vojno gospodarstvo, se pravi v proizvodnjo orožja,« je ugotavljal. Države bodo posledično preusmerile svoje naložbe - spet bo avtomobilska industrija osiromašena, ravno tako telekomunikacijski sektor ter električni aparati in jeklarstvo. Gospodarstvo namreč že 27 mesecev stagnira, industrijske krize se poglabljajo, storitve za državljane, socialno državo in pokojnine pa krčijo, tako da tvegamo poskok stopnje brezposelnosti, je nadaljeval.

Razloge za stavko bodo ponovili jutri ob 10.30 na Borznem trgu, kjer prirejajo shod. Zaradi stavke bodo roke prekrižali zaposleni v sektorju javnega prevoza, tako da bo avtobusov na ulicah jutri manj. Zagotovljene bodo vožnje med 6. in 9. uro ter med 13. in 16. uro