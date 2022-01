Sindikati pripravili peticijo za zdravstvo

Stanje na zdravstvenem področju na Tržaškem je dramatično, opozarjajo sindikati upokojencev SPI CGIL, FNP CISL in Uil Pensionati. Direktorju zdravstvenega podjetja Asugi Antoniu Poggiani so poslali dopis, v katerem so obelodanili, kaj vse jih skrbi. Novi akt podjetja predvideva namreč zelo velike spremembe na področju zdravstvene oskrbe, predvsem kar se tiče oskrbe na terenu. Na tiskovni konferenci so sodelovali Adriano Sincovich iz SPI CGIL, Pierangelo Motta iz FNP CISL in Giuliano Folchini iz Uil Pensionati.

V novem aktu obstajata samo dva zdravstvena okraja na Tržaškem, eden sega od Milj do Nabrežine in drugi obsega center mesta. V dopisu Poggiani so zapisali, da je zmanjšanje in globoka preobrazba zdravstvenih okrajev, reduciranih na operativne enote, podrejene odgovornosti drugih, skupaj z izpraznitvijo nalog in funkcij splošnega zdravstvenega menedžmenta, v nasprotju z željo po krepitvi dejavnosti na teritoriju. Razdrobljenost okraja je po mnenju Motte grozovita, v tem vidi politični napad na zdravstveni sistem: leta 2016 so sistem popolnoma spremenili, 2019 pa še enkrat. Obsodil je dejstvo, da vsaka nova deželna oblast naredi zdravstveno reformo samo zato, ker želi spremeniti reformo prejšnje vlade. Izpostavil je tudi, da bi morala politika prisluhniti izvedencem na zdravstvenem področju, preden naredi nove reforme. Sindikati si bodo tako prizadevali, da blokirajo novi akt podjetja Asugi.

Že v naslednjih dneh bodo začeli zbirati podpise pod peticijo, kakšnega zdravstvenega sistema si želijo. Z njo med drugim zahtevajo ohranitev vseh štirih zdravstvenih okrajev in njihovo dodatno okrepitev, ukinitev ustvarjanja novih zdravstvenih nadstruktur, ki so samo birokratske, potrditev štirih centrov za duševno zdravje, ki delujejo 24 ur na dan v Trstu in okrepitev storitev za duševno zdravje in zasvojenost, okrepitev oddelka za preventivo in drugo.