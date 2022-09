Sindikati vložili novo pritožbo proti Wärtsili na tržaškem sodišču

Enotno sindikalno predstavništvo delavcev Wärtsile je na tržaško sodišče vložilo novo pritožbo zoper napovedano delokalizacijo produkcije ladijskih motorjev iz Trsta v finsko mesto Vaasa. Odvetnika Flaviano De Tina in Margherita Della Picca sta priziv zasnovala na podlagi 414. in 700. člena civilnega zakonika, so zapisali v tiskovnem sporočilu. Sindikati so namreč prepričani, da bi napovedana selitev proizvodnje povzročila nepopravljivo škodo, zaradi česar so sodišče zaprosili, da selitveni postopek nemudoma ustavi in se tako reši 451 delovnih mest.