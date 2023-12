Siot z več kot 44-milijonsko naložbo v pomorski naftni terminal

Družba Siot iz konzorcija Tal, ki upravlja čezalpski naftovod Transalpine Pipeline, po katerem teče nafta od tržaškega pristanišča do srednjeevropskih rafinerij, je danes uradno predstavila največjo naložbo doslej: 44,4 milijona evrov bo v prihodnjih dveh letih vložila v obnovo, pravzaprav v razširitev pomorskega naftnega terminala v Trstu. Projekt so poverili družbi Fincantieri Infrasturcture Opere Marittime, hčerinski družbi Fincantierija.

Dogovor sta predsednik družbe Siot in generalni direktor konzorcija Tal Alessio Lilli in izvršni direktor Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Giorgio Bellipanni uradno podpisala danes na sedežu zveze Confartigianato, katere člana sta oba.

»Pred letom dni smo najavljali pomembne naložbe v celotno linijo v vrednosti 100 milijonov evrov. Danes se lotevamo novega izziva s partnerjem, prvovrstno industrijsko realnostjo, ki je izraz strokovnosti, znanja in učinkovitosti,« je povedal Lilli in ocenil, da projekt odraža družbena prizadevanja za zagotavljanje varnega in sodobnega delovnega okolja za vse, ki delajo z njimi, in za območje, na katerem delujejo. »Dela ne bodo zagotovila le varnosti naših dejavnosti v prihodnjih desetletjih, temveč nas bodo tudi dobro pripravila na izzive prihodnosti.«

Velika naložba bo namenjena dejavnostim za okrepitev in utrditev infrastrukture pomorskega terminala, ki je zasnovan tako, da se prilagaja naraščajočim potrebam pomorskega prometa, in bo vključevala oba Siotova pomola, ki se uporabljata za privezovanje tankerjev za raztovarjanje nafte.

