Sistiana Sesljan lahko še računa na popravni izpit

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA (Play-out, prva tekma)

Cussignacco – Sistiana Sesljan 2:1 (1:0)

Strelci: 14. Balzano (C), 75. Llani (C), 90. M. Crosato

Sistiana Sesljan: Guiotto, Ražem, Benussi, Simeoni (E. Colja), L. Crosato, Toffoli, M. Crosato (Interlandi), Francioli, Volaš, Buzzai (Romeo), D. Colja (Villatora). Trener: A. Carli.

Rdeč karton: Villatora

Sistiana Sesljan se iz Cussignacca pri Vidmu vrača s tesnim porazom, kar pa še ni zapečatil usode rumeno-modrih. Končna odločitev bo padla v nedeljo v Križu (začetek ob 17. uri), kjer bo na sporedu še povratna tekma play-outa v promocijski ligi.

Tekma v Cussignaccu je bila zelo živčna. Sodnik je v zaključku pokazal rdeči karton Villatori, ki bo tako odsoten čez teden dni. Gostitelji so povedli v prvem polčasu po zelo vprašljivi akciji, saj so gostje zaman od sodnika zahtevali, da dosodi nedovoljeni položaj. V drugem polčasu je Cussignacco zadel še drugi gol, a Sistiana Sesljan je reagiral in v končnici srečanja je gol, ki drži prižgan plamenček upanja za rumeno-modre, zadel Matteo Crosato.

Kako se bo lahko rešil Sistiana Sesljan? V nedeljo v Križu mora zmagati z 2:0 oziroma z dvema goloma razlike. Z zmago 1:0 ali 2:1 bodo zmagovalca odločale enajstmetrovke. Z neodločenim izidom pa se bo rešil Cussignacco.

3. AMATERSKA LIGA

Porpetto – Primorec 2:1 (0:0)

Strelec za Primorec: 60. Matassi

Primorec: A. Bagattin, Loris Carli, De Pascalis, Matassi, Stocca Kralj, Di Donato, Succi (Di Sciacca), N. Malalan, Žerjal (Canziani), D. Bagattin (Čubej), Dalle Molle. Trener: Simone Flora.

Na tekmi v Porpettu je hujšo poškodbo staknil Daniele Bagattin, ki so ga morali z rešilcem odpeljati v bolnišnico.

Primorje 1924 – Torviscosa 1:2