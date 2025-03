Skavtske vrednote na znamkah in razglednicah

Do konca aprila je v Poštnem muzeju v Trstu na ogled razstava, posvečena skavtskemu gibanju. Ob odkritju barkovljanskega spomenika njegovemu ustanovitelju Baden Powllu, za katerega so združile moči vse krajevne skavtske organizacije in z njimi tudi Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO), je vodstvo muzeja dalo organizatorjem na razpolago svojo razstavno sobo za filatelistično razstavo skavtskih znamk in skavtskih razglednic. Svoje zbirke so pripravili trije tržaški skavti, ki pripadajo trem različnim mestnim organizacijam. In na ogled postavili tudi nekaj skavtske opreme, na primer ruto in nepogrešljivo čutaro.

Fabio Ferluga, član laične skavtske organizacije, je razstavil svojo zbirko Skavti med prvo svetovno vojno. V njej je prikazal pomoč, ki so jo skavti nudili civilnemu prebivalstvu v vojnem obdobju. Zbirko starih razglednic, ki prikazujejo skavtsko vzgojo in življenje v naravi, je pred časom pripravil Giorgio Crevatin, nekdanji skavt katoliške organizacije v Miljah, ki pa je žal že umrl in so njegovi sorodniki želeli, naj bo zbirka razstavljena v njegov spomin. Član SZSO Igor Tuta pa je razstavil zbirko vseh znamk, ki so izšle po vsem svetu ob stoletnici ustanovitve skavtizma leta 2007. Med njimi so tudi znamke, ki jih je izdala Slovenija.

V razstavnih prostorih v pritličju Poštne palače v Trstu bodo skavtske znamke na ogled do konca aprila, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.