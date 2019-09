SKD Vigred vabi na 24. Kraški oktoberfešt

Bliža se oktober in v borovem gozdičku v Praprotu bo znova lepo. Slovensko kulturno društvo Vigred iz sosednjega Šempolaja prireja namreč tam vsakoletni praznik Na Krasu je krasno – 24. Kraški oktoberfešt.

Dogajati se bo začelo že v četrtek, 3. oktobra, ko bo ob 20. uri koncert ansambla Saša Avsenika ob 10-letnici delovanja. Vstopnice si v preprodaji (po 10 €) lahko zagotovite v šempolajski Štalci jutri med 16. in 18. uro, na prireditvenem prostoru v Praprotu v sredo med 18. in 20. uro, na ZSKD (Ul. sv. Frančiška 20) do srede od 9. do 14. ure; vstopnina na dan koncerta bo znašala 15 €. Kioski bodo delovali že od 19. ure.

Praznik bo v petek, 4. oktobra, od 18.30 v domeni mladih – nastopili bodo otroška pevska in glasbena skupina Vigred, harmonikarski orkester AŠKD Kremenjak, Openski muzikanti (SKD TABOR), sledil bo ples z ansamblom 3 prašički.

Čisto posebna bo sobota, 5. oktobra, ko bodo od 10. ure zbirali prijave za prvi Tek med vinogradi (5 km), ki bo v sodelovanju z AŠD Burja sport štartal ob 11. uri. Ob 14.30 bo za otroke likovni ex-tempore z ilustratorkami Vesno Benedetič, Dunjo Jogan in Ajlin Visentin, ob 14.30 pa turnirja v briškoli in v šahu v organizaciji kraške sekcije društva SST 1904. Med 16. in 18. uro bo plesna delavnica, ob 18. uri pa nagrajevanja. »Plesna kontaminacija« bo prevzela prizorišče ob 18.30 z nastopom plesnih skupin Vigred, srebrne mladinske in senjor - kavbojske, Katjinih zumbetk (Skd Drago Bojan) in folklorne skupine grške skupnosti v Trstu Orfeas ...