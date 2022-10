Škedenj čaka na uresničitev jalovih obljub

Nazadnje smo se v Škednju mudili sredi septembra ob razstrelitvi štirih objektov iz armiranega betona in 85 metrov visokega dimnika na območju nekdanje škedenjske železarne. Takrat je bil Škedenj znova pomemben – priredili so veliko slovesnost z ognjemeti in prazničnim mimohodom neštetih predstavnikov krajevnih oblasti. Ko je šel tudi ta dan, ki je zapečatil konec 120-letne industrijske zgodovine, mimo je vas znova tonila v pozabo. Pa ne po lastni krivdi, pač pa zato, ker za vaške potrebe pri pristojnih oblasteh ni posluha. Ljudje si želijo, da bi danes zanemarjena in pozabljena mestna četrt znova zaživela, pa se nič ne premika, kljub prošnjam, pozivom in spodbudam. Pred dvema letoma so namreč krajani s pomočjo krajevnih društev oblikovali seznam 35 točk, ki bi izboljšale življenje v vasi – izročili so ga tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, od njega slišali veliko obljub in napovedi, še danes pa čakajo, da bi se katera od teh uresničila. Soočanje je tačas prekinjeno, sta potrdila sogovornika, sindikalni predstavnik Spi Cgil Stefano Borini in domačin Roberto Decarli, s katerima smo se v poletnih mesecih sprehodili po vasi: že poldrugo leto ni odziva s strani občine, kljub temu, da so Škedenjci večkrat zaprosili za pogovor.