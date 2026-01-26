Občina Trst sporoča, da je zaradi del na tramvajski progi zaprta Ulica Romagna, in sicer na stičišču z Ulico Ovidio in na stičišču z Ulico Cantù. Naj spomnimo, da je priljubljenemu tramvaju nesrečna usoda ponovno zagodla oktobra lani. Ravno ob priložnosti priljubljene regate Barcolane se je kovinska vrv, ki zavira oziroma potiska tramvaj po rebri na Škorklji, premaknila iz ležišča in poškodovala. Vzpenjača je odtlej iz varnostnih razlogov neuporabna. Tramvaj pa ponovno miruje, potem ko je po devetih letih prisilnega mirovanja, ponovno zapeljal februarja 2025.