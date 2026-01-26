Od Prečnika do Devina šest novih spotikavcev

Na območju devinsko-nabrežinske občine bodo jutri postavili šest novih spotikavcev. Ti se bodo pridružili prvim trinajstim tlakovcem spomina, ki so jih ob dnevu spomina na žrtve holokavsta, 27. januarja, položili leta 2023. Več o njih in o ljudeh, ki jim jih bodo posvetili, nam je v daljšem zapisu, ki smo ga objavili v včerajšnjem Primorskem dnevniku, zaupal zgodovinar Ivan Vogrič. S postavitvijo medeninastih tlakovcev želijo prireditelji ohraniti spomin na žrtve koncentracijskih taborišč, v duhu prepričanja, da »spomin na neko osebo živi, dokler ne pozabimo njenega imena,« je med drugim poudaril.

Za polaganje tlakovcev je zadolžena skupina, ustanovljena pred petimi leti, ki jo sestavljajo sekcija VZPI/ANPI Devin-Nabrežina, združenje ANED, jusarski odbori iz Medjevasi, Devina, Vižovelj, Cerovelj, Mavhinj, Prečnika, Praprota-Trnovce, Nabrežine in Slivnega, Odbor za vzdrževanje spomenika padlim v NOB Prečnik, SŠKD Timava, ŠKD Cerovlje Mavhinje, SKD Igo Gruden, AŠD Sokol, Godbeno društvo Nabrežina, MoPZ Fantje izpod Grmade, Združenje staršev Nabrežina, SKD Vigred, Vaška skupnost Praprot ter župnije Mavhinje, Šempolaj in Nabrežina.

Spotikavce bodo položili v spomin na Terezo Tomšič/Tommasini Bronzin (Devin), Marijo Legiša (Sesljan), Josipa Šušteršiča in Alberta Grudna (Prečnik) ter Josipa Ščinkovca in Alfonza Lebana (Nabrežina). Polaganje se bo začelo ob 10. uri na glavnem trgu v Nabrežini in se nadaljevalo ob 11. uri v Prečniku, ob 12. uri v Sesljanu in ob 13.uri v Devinu. V kulturnem programu bodo sodelovali mladi člani domačih društev, glasbenik Aljoša Saksida in pevka Zora Černic ter zbor Fantje izpod Grmade.