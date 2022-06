Skoraj 900 ljudi proti selitvi NŠK

Proti selitvi oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice iz Narodnega doma v Trstu v Narodni dom pri Svetem Ivanu se je izreklo skoraj 900 ljudi. Ali bolj natančno 895. Toliko se jih je namreč podpisalo pod javno peticijo. Prvi podpisnik je tržaški književnik in predsednik društva Bralna značka Marko Kravos, za njim je podpis oddal pesnik in pisatelj Miroslav Košuta, sledili so številni učitelji, starši, dijaki in drugi tržaški Slovenci. Podpise so v javnost poslali danes.

Če je sprva zgledalo, da je vodstvo NŠK pripravljeno prisluhniti in upoštevati voljo podpisnikov peticije, pa je v večernih urah Mariza Skerk, predsednica upravnega odbora Narodne in študijske knjižnice, izjavila, da bo o tem razpravljal občni zbor, ki bo zasedal prihodnji teden.