Skoraj tisoč Tržačanov podpisalo biološko oporoko

Skoraj tisoč Tržačanov se je že vpisalo v seznam tako imenovane biološke oporoke, t.j. o načinu končanja življenja (Dichiarazione anticipata di trattamento - DAT). Do konca januarja 2018, ko je v veljavo stopil zakon o biološki oporoki, je neobvezujoči register Občine Trst, tega je Cosolinijeva občinska uprava ustanovila leta 2014 z namenom, da bi vanj zapisovali osebne želje posameznih občanov glede načina zdravljenja, štel samo 150 vpisanih. Od uzakonitve uradnega akta, ki občanom omogoča, da v naprej določijo, kako naj zdravniki z njimi ravnajo pri neozdravljivi bolezni, ko ne bi bili več sposobni odločanja in komuniciranja, pa se je število bioloških oporok povečalo za skoraj šestkrat. Drastično rast števila gre pripisati zlasti dejstvu, da odlok o biološki oporoki z zakonom zavezuje zdravnike (razen tistih, ki se želijo poslužiti pravice do ugovora vesti), da spoštujejo morebitne zahteve pacientov.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.