Skozi njena skladišča gre sto milijard skodelic

Vsak dan ljudje po vsem svetu popijejo 2,25 milijarde skodelic kave, ki je tudi v Italiji med najbolj priljubljenimi napitki. Trg kave dosega v Italiji izredno vrednost: leta 1990 je Italija izvažala 90 milijonov dolarjev kave, leta 2000 je bil ta posel vreden že 250 milijonov dolarjev, leta 2012 so se številke povzpele na milijardo in 200 tisoč dolarjev, do leta 2022 so se te številke podvojile.

S temi statističnimi podatki je včeraj na predstavitvi knjige Muovere merci, muovere il mondo, ki pripoveduje 90 let dolgo poslovno pot tržaške družine Pacorini, postregel zgodovinar Giulio Mellinato. Ta je s konkretnimi številkami pokazal, kako je mogoče s podjetniško žilico in jasno vizijo kavni posel spremeniti v posel življenja.

To se je zgodilo družini Pacorini, katere zgodovino je v knjigi natančno popisal Roberto Morelli. Avtor knjige je na včerajšnjem odlično obiskanem srečanju v knjižnici grške skupnosti na tržaškem nabrežju povedal, kako se je lotil pisanja knjige o družini, ki je le ena od mnogih tržaških družin, ki so pustile pečat v podjetniški zgodbi mesta. Kot je dejal, je zbral tako zgodbe ljudi, ki so prispevale k zagonu kavnega posla, kot tudi zgodbe tistih, ki danes skrbijo, da se zgodba o uspehu družine Pacorini nadaljuje.

Z Morellijem in Mellinatom se je pogovarjal novinar Pietro Spirito, ki je priznal, da ga osebno, kot človeka, ki so mu ljubše humanistične študije, bolj zanimajo zgodbe ljudi, kot pa številke, ki govorijo o tem, koliko je vreden trg kave in koliko ta prispeva v državno blagajno.

