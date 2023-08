Skupaj z’gudlo 38 mladih godbenikov

38 mladih godbenikov (od 8. do 16. leta starosti) se je letos udeležilo že sedmega godbeniškega kampa Skupaj ... z’gudmo, ki ga tradicionalno prirejajo Godbeno društvo Nabrežina, Pihalni orkester Kras - Doberdob, Godbeno društvo Viktor Parma - Trebče, Pihalni orkester Ricmanje, Godbeno društvo Prosek in Pihalni orkester Breg.

Od 21. do 25. avgusta so mladi godbeniki na sedežu nabrežinske godbe vadili klarinet, flavte, tolkala in trobila pod vodstvom strokovnih mentorjev, preizkusili pa so se tudi v korakanju, ki jim bo prav gotovo prav prišlo ob shodih ali procesijah.

Zasedba je bila letos zelo pomlajena: nekdanji mladinci so prestopili v vrste godbe in prepustili mesto novi generaciji, ki spoznava godbeniški svet in navdušenje.

Na zaključnem koncertu so nastopili pod vodstvom dirigenta Tomaža Škamperleta, do odra pa so prikorakali s Sergiom Grattonom na čelu. Priložnostni godbeniški sestav bo znova nastopil pred publiko v nedeljo, 17. septembra, na Slofestu na Trgu sv. Antona. Sas