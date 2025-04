Skupina mladih iz Trsta na jubileju in papeževem pogrebu

Včeraj zjutraj je z Opčin krenil avtobus s slovenskimi in drugimi mladimi, ki se udeležujejo tridnevnega izleta v Rim ob jubileju najstnikov. Skupno so iz Trsta, pod okriljem tržaške škofije, odpotovali štirje avtobusi, v Rim so prispeli v popoldanskih urah. Mladi so nastanjeni v dveh župniščih nedaleč od mestnega središča, med drugim tudi pri argentinskih patrih. V Rimu je tako tudi 32 skavtinj in skavtov Slovenske zamejske skavtske organizacije ter 12 članic in članov mladinske skupine od Sv. Ivana in iz Brega. Danes bodo spremljali pogreb papeža Frančiška, sledil bo program v baziliki sv. Pavla zunaj obzidja. Jutri bodo šli na Trg sv. Petra, nato pa potovali nazaj v Trst.