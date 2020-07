Skupna kandidatura obalnih občin treh držav za Evropsko prestolnico kulture

Piranski župan Đenio Zadković, župan občine Koper Aleš Bržan, Izolski župan Danilo Markočič ter podžupanja občine Ankaran Barbara Švagelj so se včeraj v občinski palači sestali s tržaškim županom Robertom Dipiazzo in razpravljali o projektu Piran-Pirano 4 for Istria, 2025, ki podpira kandidaturo štirih slovenskih obalnih občin, s Trstom in Puljem za skupno Evropsko prestolnico kulture (EPK), leta 2025. Projekt, ki ga vodi Martina Gamboz, si prizadeva, da bi v evropskem duhu povezali teritorij, ki ga odlikujejo tako naravne lepote, kakršne sta Kras in morje, kot prepletanje treh jezikov in kultur. »Območje, ki si prizadeva postati skupna evropska prestolnica kulture prevevajo vrednote miru, sožitja in medsebojnega spoštovanja, ki so se še bolj utrdile ob priliki obiska dveh predsednikov, 13. julija. Naš model sobivanja je lahko v zgled vsemu svetu,« so prepričani pobudniki.

Župan Dipiazza je oktobra lani na srečanju z županom Zadkovićem že izrazil podporo piranski kandidaturi. Šlo je bolj kot ne za izjavo, a je ta dvignila precej prahu v deželni vladi, ki je že podprla proces kandidature Gorice in Nove Gorice za EPK ter mu namenila skupno 400.000 evrov. Januarja je tako Tiziana Gibelli, odgovorna za kulturo v deželni vladi poklicala župana Dipiazzo in mu izrazila nezadovoljstvo.

Vsekakor vse kaže, da se je z včerajšnjim srečanjem projekt, vreden 26 milijonov evrov, le konkretiziral. Obalne občine iz Italije, Slovenije in Hrvaške bodo tako tekmovale za naslov, ki bo predvidoma znan jeseni letos. Leta 2025 bo Evropska prestolnica kulture postalo eno mesto iz Slovenije in eno iz Nemčije. Poleg Nove Gorice in Pirana so v Sloveniji kandidaturo oddale še Lendava, Ljubljana in Ptuj.