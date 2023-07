Slaščičar zavlekel sodni postopek

Turbulenten sodni postopek zoper slaščičarja Roberta Mosenicha zaradi suma slabega ravnanja, poniževanja, žaljenja, spolnega nadlegovanja in fizičnega nasilja nad zaposlenimi v openski slaščičarni Saint Honoré se, proti pričakovanjem, danes ni zaključil.

Predviden je bil namreč zaključni narok, predvčerajšnjem pa je Mosenich osebno, na veliko presenečenje vseh vpletenih, napisal in vložil zahtevo po selitvi postopka na drugo sodišče. Italijanska proceduralna zakonodaja predvideva namreč, da se lahko sodni postopek preseli na drugo sodišče z drugimi sodniki. Namen te možnosti je, da se obtožencu vsekakor zagotovi, tudi v zelo kočljivih in čustvenih primerih, korektno in nepristransko sojenje. Mosenich je svojo zahtevo utemeljil z razlago, da je tržaško sodišče pod vplivom sila negativnega javnega mnenja in mu torej ne more zagotoviti korektnega sojenja.

Sodni senat predsednika Giorgia Nicolija - ob njem sta bila Luca Carboni in Camillo Poillucci - je zahtevo zabeležil in vse dokumente poslal na vrhovno sodišče, ki bo zadevo presodilo in o tem odločalo. Če Mosenichevi zahtevi ne bo ugodilo, bo naslednji narok postopka, spet na tržaškem sodišču, 24. oktobra.

»Ne vem, koliko bo to trajalo,« je obtoženčevo zahtevo komentirala tožilka Maddalena Chergia. »Niti jaz,« ji je odgovoril sodnik Nicoli.