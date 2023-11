Slavila z otožno pesmijo o »tržaških norcih« (video)

Trije uspešni glasbeniki so moči združili že lani, ko so v Tržiču slavili na Festivalu della Bisiacaria, letos pa so se odločili za tekmovanje v Martininem mestu. S pesmijo El parco, ki na ironičen način pripoveduje o norih ljudeh v Trstu, so komisijo prepričali med desetimi finalisti.

Za nagrado so od občine Trst prejeli tudi kipec, ki predstavlja znanega tržaškega skladatelja Lelia Luttazzija, saj je ob letošnji stoletnici rojstva nagrada poimenovana po njem.

Na drugo mesto se je uvrstila pesem Luna Park Enrica Carbucicchia in Robija Sternija, tretja pa je bila El tram de Opcina Luciana Saina in Andree Rota, katero sta v duetu odpela Fulvio Gregoretti in Katia Valenti s skupino I Skitaristi. Nagradili so tudi pesmi Se te pol sentir, La mula nova, Ma chi ga dito? in Tre fermate dela 10.