Slavni gledališki producent Cameron Mackintosh na obisku v Rossettiju

Slavni gledališki producent Cameron Mackintosh je prispel na nepričakovan obisk v gledališče Rossetti in je ob velikem presenečenju nastopajočih in režiserja prisostvoval vajam muzikla Fantom iz opere, ki bo na sporedu od 4. do 16. julija. Režijo je podpisal Federico Bellone, glavni protagonist pa bo Ramin Karimloo.

»Gre za srečno naključje,« je povedal Mackintosh, »saj sem na počitnicah v Trstu in sem si tako uspel ogledati povsem novo izvedbo enega izmed mojih najbolj znanih muziklov. Nova produkcija, ki si jo je s svojo imenitno ekipo zamislil režiser in scenograf Federico Bellone, bo za publiko veličastno presenečenje,« je ocenil in dodal, da je navdušen nad prenovljeno obliko spektakla, ki ga je skupno z avtorjem Andrewjem Lloydom Webberjem ustvaril pred skoraj 40 leti.