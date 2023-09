Slofest preplavili šolarji

Trg sv. Antona in njegovo okolico je zjutraj dobesedno preplavil vrvež mladih. Že težko pričakovani festival Slovencev v Italiji Slofest, za katerega se je stopnjevalo pričakovanje s številnimi spremljevalnimi dogodki, je končno stopil v živo. Danes zjutraj so festival obiskale predvsem šole vseh stopenj, za katere so organizatorji Slofesta (Zveza slovenskih kulturnih društev v sodelovanju s številnimi partnerji) priskrbeli bogat program.

Osnovnošolci in srednješolci so v šotoru na trgu tekmovali v medkulturnih igrah, v gledališču Miela pa so si lahko ogledali otroške gledališke predstave Obuta mačka, Čudežna srajca dopetajca ter Deva iz Devina na odrskih deskah.

Višješolci so se pomerili v fotoorientaciji po slovenskem Trstu ali Sloquestu, v šotoru pa so izvedeli za priložnosti, ki jim jih ponuja študij v Sloveniji. V Narodnem domu so (tudi italijanske šole iz Trsta in s slovenske obale) prisluhnile Štefanu Čoku in Zairi Vidau o družbenih, kulturnih in zgodovinskih značilnostih Slovenk in Slovencev v Italiji. Nekateri so lokacijo tega srečanja izkoristili tudi za obisk Multimedijskega središča Stik in razstave o Borisu Pahorju.