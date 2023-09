Ob Liviu Isaacu Sirovichu je na nedeljski proslavi v spomin na štiri bazoviške junake spregovoril tudi koroški Slovenec Milan Wutte. Njegov govor v celoti objavljamo v priloženi priponki.

Wutte je spomnil, da Slovence v Avstriji in Italiji povezuje »podobna zgodovinska izkušnja, ki je vam in nam narekovala upor in oboroženi boj. A to ni le preteklost iz druge svetovne vojne, je tudi vsakdanji permanentni boj za pravico do življenja. Še huje; do preživetja ...«