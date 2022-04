Slovenščina tudi tokrat preprečila vstop v vinograde na Rujah

Dark Theme

Če je pred poldrugim mesecem manjkal tolmač, je bila tokrat kamen spotike izključno italijanščina na kuverti priporočenega pisma z uradnim obvestilom. Tudi tokrat je zaleglo in višjim deželnim uradnikom ter osebju družbe Snam ni preostalo drugega kot oditi. Zgodilo se je danes na Rujah v Praprotu, kjer so jusarji Agrarne skupnosti oz. Združenja zasebnih kraških lastnikov družbi Snam, ki upravlja plinovod, ki teče med Mestrami in Trstom, tako kot pred poldrugim mesecem vnovič preprečili prevzem posesti zasebnih zemljišč oziroma dela vinogradov Edija Kanteja in Benjamina Zidaricha.

Jutranja pogajanja pred parcelami (FOTODAMJ@N)

Naj bralce spomnimo, kje tiči težava. Družba Snam mora v skladu z evropskimi predpisi zmanjšati tlak v ceveh na 24 barov oz. vzdolž trase zamenjati več stalnih zapornih postaj, kar pomeni, da se mora nekoliko razširiti. Manjša jeklena zaporna postaja z varnostnimi ventili stoji že danes na Zidarichevem vinogradu – to namerava družba odstraniti in namesto nje postaviti novo, precej večjo na sosednjem, Kantejevem vinogradu. Zanjo bi potrebovali nekaj več kot 2000 kvadratnih metrov, a kaj ko je to kar sredi trt, ki jih bo moral vinogradnik izriti ...

Za postavitev jeklene zaporne postaje z varnostnimi ventili bi družba Snam potrebovala nekaj več kot 2000 kvadratnih metrov zemljišča oz. vinograda, trte pa bi moral vinogradnik izriti (FOTODAMJ@N)