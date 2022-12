Slovenski župani potegnili črto pod leto 2022

Neizbežno je: ob koncu leta vsakdo med nami potegne črto in se zamisli glede tega, kar je naredil, kaj je dosegel, koliko je bil pri vsem tem uspešen in koliko ne, ter se hkrati loti načrtovanja tega, kar še pride.

Pod črte, ki so jih v iztekajočem se decembru zarisali naši štirje slovenski župani na Tržaškem – Monica Hrovatin (Zgonik), Tanja Kosmina (Repentabor), Igor Gabrovec (Devin - Nabrežina) in Sandy Klun (Dolina), smo pokukali tudi mi, da bi se skupaj z njimi spomnili večjih in manjših dosežkov, pa tudi spoznali, kateri so cilji, ki so si jih zadali v novem letu.

Leto 2022 je bilo po njihovih besedah v marsičem pozitivno, med naštetimi dosežki izstopa med drugim vzdrževanje šol in cest. V gospodarstvu so bile temne in svetle plati, od napetosti okrog tovarne Wärtsilä pri Boljuncu do odprtja sosednje tovarne BAT in obuditve ter promocije dejavnosti kraških kamnolomov. V Repnu je po dolgih letih spet polno zaživela Kraška ohcet, in to v velikem slogu. Četverica županov pa je obenem pogledala v leto 2023 in razložila, kakšni so prihodnji izzivi.