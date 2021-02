Složno »zeleni«, vojna pa še vedno boli

Okolje in zgodovina zahtevata v devinsko-nabrežinski občini očitno nekaj več besed. Ko je že kazalo, da bo občinski svet kar mirno speljal včerajšnje zasedanje na daljavo, se je slalom med sklepi upočasnil pri trajnostnih odločitvah za javno razsvetljavo in pri podelitvi častnega občanstva neznanemu vojaku.

Če so varnost, inovativna tehnologija in trajnost, ki jih obljublja dvajsetletni projekt družbe Hera Luce za upravljanje z javno razsvetljavo in cestnim prometom naposled prepričali svetnike, ki so sklep soglasno podprli, je nekaj več pomislekov povzročil sklep o častnem občanstvu neznanemu vojaku. »Ob stoletnici pokopa neznanega junaka na Oltarju domovine v Rimu je združenje Anci občine povabilo, naj mu podelijo častno občanstvo. Ker je bilo naše območje med prvo svetovno vojno ključnega pomena, smo se odločili, da bomo pristopili. Neznani vojak naj bo simbol žrtev vseh spopadov in opozorilo, naj se kaj takega ne ponovi,« je poudarila županja Daniela Pallotta.

Da ga ustvarjanje trenutkov »apologije« vojne in smrti bega, je priznal Igor Gabrovec (Skupaj-Insieme), svetnica SKP Elena Legiša pa je bila kritična do potvarjanja zgodovine v domači občini.