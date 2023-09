Smo zgodbe - muzikal o prepotrebnem rejništvu

Ko zaradi bolezni ali socialnih težav starši ne uspejo skrbeti za svoje otroke, jih je treba zaupati v rejništvo drugim družinam. Rejniki opravljajo izredno pomembno vlogo, saj morajo otrokom biti v oporo in jim pomagati, da kljub stiski in težavam naravnih staršev živijo čim srečnejše življenje. Rejništvo v Italiji urejata državna zakona 184/83 in 149/01, ki dovoljujeta otrokom in mladostnikom, da ostanejo pri rejniški družini, dokler je potrebno; otrok na tak način začasno odrašča v okolju, ki je sicer tuje, vendar za njegov razvoj prikladnejše.

O rejništvu premalo govorimo in premalo vemo – potrebujemo pa ga kot zrak. Da bi ga predstavili in promovirali, so se pri socialnovarstveni službi občin julijsko-kraškega območja oz. občinah Devin - Nabrežina, Zgonik, Repentabor, Milje in Dolina odločili za muzikal Siamo storie (Smo zgodbe). Na oder tržaškega Kulturnega doma (Ul. Petronio 4) ga bo v soboto ob 18. uri postavila amaterska gledališka skupina Tutti e nessuno iz Siene. Pokroviteljstvo sta dogodku potrdili Občina Trst in Zdravstveno podjetje Asugi.

Siamo storie je glasbena komedija v dveh dejanjih avtorja Emiliana D’Ambrosia. Alma je rejnica, ki v delno rejništvo sprejme Mattea. S tem ne samo njemu, temveč posredno tudi njegovi družini omogoči, da si vzamejo čas za ponovno vzpostavitev odnosov in tako spremenijo svojo prihodnost. Sporočilo je eno: potrebujemo veliko ljudi, kakršna je Alma, ki bi k sebi sprejeli in stali ob strani mlademu človeku, ki nosi s seboj čustveno prtljago in potrebuje veliko ljubezni, razumevanja in pomoči.