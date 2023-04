So napadi načeli vprašanje varnosti v bolnišnici?

V zadnjih dveh tednih so se v katinarski bolnišnici pripetili kar trije nasilni dogodki. Dva je kot kaže v preteklih dneh sicer zagrešila ena in ista oseba, to je 27-letni mladenič, ki je popolnoma premetal bolnišnično sobo, v kateri je bil hospitaliziran, dan pozneje pa je razbil še ogledalo in s koščkom tega grozil zdravstvenemu osebju oz. namigoval, da si bo sam sodil. Zapisati sicer velja, da za mladeniča skrbijo pri Centru za duševno zdravje.

Pred dnevi pa je v javnost prišla vest o zdravnici, ki naj bi jo neznanec z rezilom zabodel v trebuh. Dolgo je oklevala preden je dogodek prijavila policiji: do napada naj bi prišlo namreč že pred dvema tednoma, vendar je bila žrtev pod šokom. Po bolnišničnem hodniku je korakala sama, ko se je na prehodu med medicinskim in kirurškim stolpom srečala z moškim srednjih let. Nosil je masko in pri hoji se je nekoliko majal. Iz žepa je potegnil rezilo, ji ga potisnil v trebuh in zbežal.

Je šlo za sporadične primere ali bi lahko dogajanje preraslo v zaskrbljujoči pojav? Sindikalni predstavniki zaposlenih se bolj nagibajo k prvi opciji, čeprav je vprašanje varnosti temeljno.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.