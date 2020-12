Socialne storitve Občine Trst tudi na Facebooku

Občina Trst je odprla še en kanal na družbenem omrežju Facebook, stran Servizi Sociali Trieste. Svoja sporočila in informacije o storitvah bo z uporabniki delil tudi občinski oddelek za socialno varstvo, ki ga vodi odbornik Carlo Grilli. Novost je v družbi kolegov predstavil na srečanju s predstavniki medijev pred Mestno hišo, kjer je izpostavil pomen direktne interakcije med meščani in ponudniki socialnih storitev.

Kot je dejal Grilli, je letošnje leto za njihov oddelek še posebej naporno, saj je epidemija novega koronavirusa okrepila stiske številnih občanov. Nudenje pomoči so otežili tudi varnostni predpisi, zaradi katerih pomoči niso mogli nuditi osebno. »Odločili smo se za Facebook, ker ga uporabljajo vse generacije. Naši sodelavci bodo stalno komunicirali z uporabniki, ki bi potrebovali pomoč,« je napovedal Grilli, ki je ob tej priložnosti še dodal, da so ponudbo svojih storitev želeli obogatiti prav teh kriznih časih, ko so se stiske ljudi povečale.